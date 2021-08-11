Двоповерхову будівлю у дворі будинку вирішили самовільно розширити

У дворі будинку на вул. Коперника у Львові виявили будівельні роботи, які проводяться без жодних дозволів. На власника приміщення, де проводиться самовільне будівництво, накладуть штраф 85,7 тис. грн.

На початку місяця у дворі будинку на вул. Коперника, 1 місцеві мешканці виявили будівельні роботи у двоповерховому занедбаному приміщенні. Тоді на місце виїхали працівники міської інспекції Держархбудконтролю, які розпочали перевірку. Як повідомив ZAXID.NET керівник Інспекції ДАБК Тарас Павлишин, 11 серпня інспектори завершили перевірку. Виявилось, що у нежитловому приміщенні площею 156,1 м2 здійснюється реконструкція з добудовою. При цьому у власника приміщення, ТзОВ «Скептік Сосаеті» немає жодних дозволів на ці роботи.

Інспектори ДАБК склали акт, де зафіксували порушення та винесли припис про усунення порушень і про зупинення будівельних робіт. Компанія-власник приміщення має протягом двох місяців узаконити будівництво або повернути будівлю до попереднього стану.Окрім того, 19 серпня на ТзОВ «Скептік Сосаеті» накладуть 85,7 тис. грн за самовільні будівельні роботи.

За даними YouControl, ТзОВ «Скептік Сосаеті» належить бізнесмену, громадянину Лівану Тохме Малеку. Він займається ресторанною діяльністю, зокрема є власником винарні The Room Wine Bar та закладу Music Lab.