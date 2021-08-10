Будівництво багатоквартирного будинку ведеться впритул до приватних садиб селян

Впритул до приватних садиб у селі Зубра, розташованого впритул до Львова, розпочали будівництво кількаповерхового будинку на 102 квартири. Власники сусідніх ділянок вважають це будівництво незаконним і навіть подали до суду на дії керівництва Солонківс​ької ОТГ, до складу якої входить Зубра. За інформацією місцевих, до будівництва може бути дотичні родичі Ярослава Дубневича. У четвер, 12 серпня, мешканці планують пікетувати сільраду з вимогою зупинити будівництво.

У селі Зубра кілька тижнів тому стартувало будівництво 4-поверхового житлового будинку на вул. Стуса. Його будують на ділянці неподалік заїзду у село зі сторони Сихова. Вона розташована впритул до величезної території площею 120 га, яку скупили родичі та працівники Дубневичів протягом 2018-2021 років між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі.

Червоним кольором на карті позначена ділянка, де ведеться будівництво багатоквартирного будинку, а жовтим - територія, яку захопили брати Дубневичі

Минулого місяця місцеві мешканці з’ясували, що на земельній ділянці площею 0,4 га планують збудувати багатоквартирний чотириповерховий будинок на понад 100 квартир. Ця ділянка розташована близько до існуючих приватних садиб.

Як повідомив ZAXID.NET місцевий житель Олег Подвірний, виявилось, що Солонківська сільрада ще у лютому ухвалила детальний план території (ДПТ) для будівництва багатоквартирного житла на цій ділянці, втім інформацію про це приховали від жителів. Оголошення про громадські слухання цього детального плану опублікували лише у маловідомій пустомитівській газеті «Голос народу». Цей детальний план території, зокрема, передбачає цю ділянку для будівництва багатоквартирного будинку на 92 квартири. При цьому у ДПТ вказано, що ця ділянка перебуває у зоні Ж-3 (багатоповерхова забудова до 4 поверхів) згідно з генеральним планом Зубри, який зараз ще тільки розробляється. Цікаво, що у паспорті об'єкту будівництва вказано, що в будинку буде 102 квартири.

Сергій Руденко планує збудувати 4-поверховий будинок на 102 квартири

За даними Держгеокадастру, у жовтні 2020 року власником цієї земельної ділянки став мешканець Кропивницького Сергій Руденко. Тоді ж ділянка вперше отримала кадастровий номер, тому прослідкувати, хто був її власником раніше, неможливо. Втім місцеві переконують, що раніше ділянка належала уже колишній дружині нардепа Ярослава Дубневича – Наталії Дубневич.

«Насправді це земля Дубневича, вона колись була оформлена на дружину Дубневича, але потім її переписали на цього чоловіка. Коли у Дубневича з’явились проблеми, він почав усе майно переписувати на підставних осіб і цю ділянку так переписали на Руденка», – стверджує Олег Подвірний.

18 березня 2021 року Сергій Руденко звернувся у Солонківську сільраду, щоб змінити цільове призначення ділянки з «ведення особистого селянського господарства» на «будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Того ж дня Солонківська сільрада, яку очолює Богдан Дубневич, старший брат Ярослава Дубневича, погодила зміну цільового призначення. А у квітні Сергій Руденко отримав містобудівні умови і обмеження на нове будівництво.

У липні місцеві жителі подали до суду на Солонківську сільраду, щоб скасувати рішення про затвердження детального плану території і таким чином зупинити будівництво. У позові наголошується, що згідно з чинним генеральним планом Зубри, ділянка, на якій планують будівництво, розташована на території садибної забудови, де не можна будувати багатоквартирне житло. Окрім того, Солонківська сільрада вирішила не проводити стратегічну екологічну оцінку (СЕО) детального плану території, хоча законодавство зобов'язує це робити. Рішення у цій справі наразі немає.

Паспорт об'єкта будівництва на вул. Стуса у селі Зубра

Місцеві жителі у понеділок, 9 серпня, провели акцію протесту та перекрили дорогу до ділянки, де ведеться будівництво. До місцевих мешканців вийшов Володимир Січкар, який представився девелопером будівництва. За словами місцевого мешканця Олега Подвірного, Січкар стверджує, що будівництво ведеться законно та пообіцяв передати кілька квартир атовцям. Втім, 11 серпня незадоволені мешканці Зубри планують пікетувати Солонківську сільську раду, оскільки вважать, що багатоквартирний будинок в селі будують з порушеннями.