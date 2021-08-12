Сьогодні, 12 серпня, мешканці села Зубра, що поблизу Львова, зібралися біля ради Солонківської ОТГ. Вони виступають проти будівництва багатоповерхівки на понад 100 квартир у їхньому селі і вважають його незаконним. Кажуть, з ними ніхто не погоджував зведення споруди, жодних громадських слухань не влаштовували.

А ще селяни побоюються, що з вікон своїх низьких будинків будуть бачити впритул стіни багатоповерхівки. Адже новобудову взялися зводити посеред одно- та двоповерхових будинків на вул. Стуса, 18а. Генпідрядником є «Рієлбудстиль».

Про те, що згодом матимуть нових сусідів, мешканці Зубри дізналися, коли земельну ділянку для сільського господарства перевели для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

«Вже був кадастровий номер, написаний на пана Руденка, який не проживає в селі Зубра, який взагалі не мешканець Львівської області, він живе десь у Кропивницькому чи Кривому Розі. І після того все пішло, громадські слухання підписали три депутати. Порушені громадські слухання, адже їх провели без нас. Навантаження буде чимале на школи, на дороги, навантаження на дитячі садки, які переповнені в Зубрі», – розповідає мешканець села Зубра Олег Подвірний.

Тож зубряни вже подали позов до Львівського окружного адміністративного суду.

«Щоб встановити чинність або нечинність рішення щодо зміни детального плану території. Також нам незрозуміло, як в дозволі на проведення будівельних робіт зазначили відступи червоних ліній в межах трьох метрів. А також надали дозвіл фактично на будівництво 15-метрового у висоту будинку, який передбачає близько 6 тис. м2 житла в межах низькоповерхової забудови. Це є поручення ДБН, чинних норм і стандартів», – каже адвокат Павло Янчак.

Мешканці Зубри хочуть, щоб їх почули і в сільській раді. Тож йдуть спілкуватися із головою Солонківської громади – Богданом Дубневичем.

«Якщо там є якісь порушення, то ми всі свої рішення скасуємо. Ми піднімемо всі документи. Я думаю, що всі порушення ви тут відобразили. Зараз ми передамо в юридичний відділ. І я думаю, що не пізніше вівторка ми з вами матимемо якесь рішення», – каже голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич.

Самі ж забудовники наразі цю ситуацію не коментують.

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, до будівництва житлового будинку на 102 квартири у Зубрі можуть бути дотичні родичі Ярослава Дубневича. Місцеві мешканці переконують, що раніше ділянка належала уже колишній дружині нардепа Ярослава Дубневича – Наталії Дубневич.

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