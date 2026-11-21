Внаслідок атаки зайнялася пожежа

Увечері 20 листопада російські окупанти атакували цивільне підприємство та енергетичний обʼєкт у Рівненській області. Через удар виникли відключення у Сарненському районі, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Про загрозу застосування ударних безпілотників на Рівненщині Повітряні сили повідомили близько 21:40. Близько 22:00 голова ОВА повідомив про атаку на цивільне підприємство.

На фото, оприлюдненому Олександром Ковалем, видно пошкоджені вантажівки та паркан підприємства. На місці атаки зайнялася пожежа.

«За попередньою інформацією, одну людину поранено», – повідомив Коваль.

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Згодом у пресслужбі Повітряних сил повідомили про рух ще кількох дронів на Сарненщину. Близько 23:20 там пролунали вибухи.

За даними голови Рівненської ОВА, росіяни атакували енергетичний обʼєкт у Сарненському районі. Внаслідок атаки знеструмлені пів сотні населених пунктів. В області запровадили графіки відключень. Ознайомитися з ними можна за посиланням.