У червні Сергія Кузьміних затримали через систематичну неявку до суду

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних в отриманні хабаря розміром 558 тис. грн. Його засудили до 3,5 року ув’язнення. Про це повідомив Центр протидії корупції в п’ятницю, 20 листопада.

Окрім тюремного строку, 43-річному нардепу заборонили обіймати посади у державних та місцевих органах влади протягом трьох років.

До набрання вироком законної сили Кузьміних не перебуватиме під вартою. Йому залишили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов’язали носити електронний браслет.

За даними ЦПК, це вже четвертий депутат від партії «Слуга народу», який отримав тюремний вирок. Раніше вироки отримали нардепи Анатолій Гунько, Олександр Юрченко та Людмила Марченко.

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Нагадаємо, 23 вересня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу щодо народного депутата Сергія Кузьміних за обвинуваченням в одержанні 558 тис. грн хабаря. Підозрюваний викинув вручений йому обвинувальний акт із вікна свого автомобіля. Відео зі спробою вручення документа публікували на сайті НАБУ.

За даними слідства, у січні 2022 року Кузьміних через посередника отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди, що становило 30% вартості контракту на постачання ультразвукового обладнання для лікарні в Житомирі. Гроші, за версією слідства, передавалися за вплив на посадовців медзакладу для забезпечення перемоги конкретної компанії у закупівлі. Також він гарантував сприяння у майбутніх контрактах на постачання МРТ та лапароскопічного обладнання на понад 38 млн грн за умови «відкату» у 30%.

У червні 2026 року Сергія Кузьміних затримали через систематичну неявку до суду.

Вирок може не набути законної сили

Однак Центр протидії корупції наголошує, що вирок Сергію Кузьміних ще не набрав законної сили. Його можна оскаржити в апеляції, а строки давності у справі спливають наприкінці січня 2027 року. Тож депутат може уникнути покарання, якщо до цього часу вирок не набуде законної сили.

У ЦПК зазначають, що Кузьміних має 30 днів на подання апеляційної скарги. Там припускають, що захист може надіслати її поштою в останній відведений день, а також навмисно допустити недоліки, через які суд залишить скаргу без руху. Це може ще більше затягнути розгляд справи.

У Центрі протидії корупції вважають, що затягування судового процесу стало можливим через недосконалість Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, йдеться про м'які штрафи за зловживання процесуальними правами, можливість неодноразово заявляти відводи, відкладати засідання та змінювати захисників без належної відповідальності за систематичне затягування розгляду.

Окремо в ЦПК розкритикували колегію Вищого антикорупційного суду у складі суддів Саландяк, Олійник та Широкої. На думку організації, судді першої інстанції недостатньо реагували на зловживання захисту. У ЦПК також припускають, що призначення на той самий час кількох інших справ разом зі справою Кузьміних сприяло затягуванню її розгляду.

Загалом справа Сергія Кузьміних перебувала на розгляді ВАКС понад чотири роки. У ЦПК вважають, що вона продемонструвала проблеми законодавства, які дозволяють затягувати судові процеси та уникати покарання через сплив строків давності.

Для усунення цих прогалин у Центрі закликають народних депутатів ухвалити законопроєкти №15354 та №15333. Вони мають обмежити можливості штучного затягування судових процесів і закрити лазівки, пов'язані зі строками давності. Водночас, зауважують у ЦПК, парламентарі не поспішають їх розглядати.