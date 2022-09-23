Нардепа від «Слуги народу» Сергія Кузьміних викрили під час отримання 558 тис. грн хабаря

У п'ятницю, 23 вересня НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно чинного народного депутата України за обвинуваченням в одержанні 558 тис. грн хабаря. Підозрюваний викинув вручений йому обвинувальний акт із вікна свого автомобіля. Відео зі спробою вручення документа опубліковано на сайті НАБУ.

За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що постачання медобладнання лікарням у Житомирській області, варто узгодити з одним із народних депутатів України. Нардеп пообіцяв підприємцеві забезпечити перемогу у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету.

Як повідомили у НАБУ, першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка», яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.

«У відповідь нардеп натякнув, що його «послуги» не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією можливої майбутньої співпраці», – йдеться у повідомленні.

відео НАБУ

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів за систему ультразвукової діагностики, нардеп попросив передати йому 558 тис. грн.

За даними слідства, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн).

Імені нардепа не вказали, але судячи з обставин провадження, йдеться про народного депутата Сергія Кузьміних. Зокрема, збігається сума хабаря, який, за даними слідства, отримав нардеп і назва лікарні, яка фігурує у справі.

Як інформував ZAXID.NET, 28 січня 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про викриття нардепа під час отримання 558 тис. грн хабаря. За даними детективів, нардеп отримав цю суму за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. На той час генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 31 січня повідомила, що підписала підозру нардепу Кузьміних.

Кузьміних попросив виключити його із членів фракції – «тимчасово, з можливістю повернутися». Голова фракції Давид Арахамія казав 16 лютого, що Кузьміних виключать найближчим часом, але цього не сталося.