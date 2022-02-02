28 січня Сергія Кузьміних викрили на одержанні 558 тис. грн хабаря

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)опублікувало оперативне відео у межах розслідування щодо можливого отримання хабаря нардепом «Слуги народу» Сергієм Кузьміних за поставку обладнання до лікарні.

«28 січня 2022 року його викрили після одержання 558 тис. грн. Слідство вважає, що ці кошти нардеп отримав за зловживання своїми законними повноваженнями. Однак, через «депутатський імунітет» народного обранця затримати не змогли. І він й досі ігнорує повістки про виклик органів слідства попри той факт, що від 31 січня 2022 року набув статус підозрюваного», – йдеться в повідомленні НАБУ.

На відео оприлюдненому НАБУ, чоловік, якого титрують «нардеп» обговорює з жінкою, яку підписують «представник компанії» можливі умови корупційної схеми.

відео НАБУ

Як стало відомо слідству, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся.

Нардеп пообіцяв сприяння в ухваленні рішень, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету. Першим об'єктом такої співпраці стало комунальне підприємство «Лікарня МО 2 ім. В.П. Павлусенка», яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.

В грудні 2021 року лікарня стикнулася із затримкою фінансування, що не дозволило їй вчасно, тобто до кінця року, розрахуватися за частину обладнання (лапароскопічний набір для хірургічних процедур та систему магнітно-резонансної томографії (МРТ). Про цей факт нардеп повідомляє представнику компанії і радить укласти нові договори з лікарнею, аби та після одержання коштів із держбюджету вже у 2022 році могла сплатити за договорами.

Нардеп натякнув, що його «послуги» – не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею.

Щойно він дізнається про одержану оплату за постачання лікарні системи обладнання УЗД, він нагадує, що настав час «розраховуватися за надані поослуги». Йдеться про 588 тис. гривень, що становлять 30% від суми договору (1,86 млн грн). Він також дає зрозуміти, що така схема обрахунку є прийнятною у майбутньому за рештою контрактів.

«Фактично йдеться про «відкат» у понад 12 млн грн (30% від 37,499 млн гривень за поставвлене МРТ - 11, 25 млн гривень та 30% від 1,19 млн грн за лапароскопічний набір для хірургічних процедур – 398 тис. грн)», – зазначили в НАБУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 28 січня детективи НАБУ викрили народного депутата від партії «Слуга народу» Сергія Кузьміних на отриманні 558 тис. грн хабаря. 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних.

2 лютого стало відомо, що Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі «Слуги народу»

Сергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Сергій Кузьміних є братом захисника Донецького аеропорту Олега Кузьміних, який у 2015 році був командиром батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він разом зі своїми бійцями-«кіборгами» потрапив у полон до бойовиків після падіння Донецького аеропорту.

У червні 2017 року повідомлялося, що Олег і Сергій у Житомирі створили благодійний фонд та «Реабілітаційний центр братів Кузьміних» для ветеранів АТО, передусім з ушкодженнями опорно-рухового апарату.