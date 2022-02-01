Народного депутата Сергія Кузьміних викрили на хабарі 28 січня

Національне антикорупційне бюро закликало народного депутата Сергія Кузьміних, якому вже підписали підозру через отримання хабара, не ігнорувати виклики до правоохоронних органів. За інформацією НАБУ, депутат перебуває у лікарні.

«НАБУ і САП закликають народного депутата припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися закону», – йдеться в заяві прес-служби НАБУ, опублікованій у вівторок, 1 лютого.

НАБУ.

Офіційно у повідомленні відсутнє ім’я депутата, проте «Українська правда» з посиланням на свої джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомляє, що йдеться саме про Кузьміних.

За інформацією НАБУ, Кузьміних проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня і 1 лютого. 31 січня особа, яка представилася адвокатом депутата, повідомила, що він перебуває у лікарні і на виклик не прибуде, хоча, за законом, нардеп мав повідомити про це особисто.

«Поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття», – наголосили правоохоронці.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 28 січня детективи НАБУ викрили народного депутата від партії «Слуга народу» Сергія Кузьміних на отриманні 558 тис. грн хабара. 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних.