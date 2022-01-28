Сергія Кузьміних викрили на хабарництві в медичній галузі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило народного депутата з фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних на хабарі в 558 тис. грн, повідомила в п’ятницю, 28 січня, «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

У своєму Telegram-каналі НАБУ опублікувало подробиці викриття, однак ім’я нардепа в повідомленні відомства відсутнє. Згідно з цією інформацією, він отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Більше інформації НАБУ пообіцяло оприлюднити згодом.

Як пояснює «Українська правда», наразі Бюро не може затримати нардепа згідно з законодавством. Відомо, що детективи НАБУ звернуться до генеральної прокурорки для підписання депутатові підозри.

На викриття Сергія Кузьміних у хабарництві вже відреагував лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Його заяву оприлюднила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук».

«Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата “кіборгів” Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри. Але якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого», – сказано в заяві.

Сергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Сергій Кузьміних є братом захисника Донецького аеропорту Олега Кузьміних, який у 2015 році був командиром батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він разом зі своїми бійцями-«кіборгами» потрапив у полон до бойовиків після падіння Донецького аеропорту. У червні 2017 року повідомлялося, що Олег і Сергій у Житомирі створили благодійний фонд та «Реабілітаційний центр братів Кузьміних» для ветеранів АТО, передусім з ушкодженнями опорно-рухового апарату.