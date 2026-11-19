Підозрювані пересилали кратом у різні регіони України

Правоохоронці викрили групу з шести чоловіків, які організували масштабний збут забороненого в Україні наркотику кратому. Щомісяця вони продавали понад тонну речовини, а їхній дохід за цінами чорного ринку перевищував 11 млн грн. Підозрюваних затримали, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це 19 листопада повідомила Львівська обласна прокуратура.

У групі затриманих чоловіки віком від 19 до 34 років, збутом забороненого кратому вони займалися із січня 2026 року. Наркотик отримували з країн Євросоюзу, а для перевезення залучали приватних перевізників, аби приховати товар від митного контролю. Підозрювані орендували у Дніпрі офіс і п’ять гаражів для зберігання та фасування речовини. В одному з них кратом розфасовували, а далі розподіляли між іншими приміщеннями.

Як працювала схема?

Замовлення приймали через телеграм-канали, а доставляли наркотик таксі та логістичними компаніями під виглядом звичайних посилок. Кратом продавали як у роздріб, так і гуртом. Згодом учасники групи зосередилися переважно на великих оптових замовленнях, для цього збільшили мінімальну партію до 5 кг і звузили коло покупців. Розрахунки за наркотик проводили через електронні криптогаманці. Щоб приховати незаконну діяльність, чоловіки регулярно змінювали місця фасування та зберігання кратому, а також способи його перевезення.

У листопаді 2026 року правоохоронці припинили діяльність групи та затримали всіх шістьох учасників. Під час 27 обшуків у них вилучили:

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понад 1 тонну кратому;

500 банок рідини з вмістом наркотику;

320 пристроїв для куріння з тетрагідроканнабінолом та майже 80 картриджів до них;

готівку, банківські картки та електронну техніку;

обладнання для фасування й пакування наркотиків;

чорнові записи.

Вилучено кратому на 12 млн грн

Загальну вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку оцінюють у понад 12 млн грн. Також правоохоронці арештували два автомобілі, якими користувалися підозрювані, – BMW 530i та Toyota RAV4.

Усім шістьом чоловікам повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 307 КК України). За клопотанням прокуратури суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про кратом і чому він небезпечний?

Кратом у вигляді чаїв та капсул до листопада 2024 року відкрито продавали в Україні і люди могли його вживати навіть не підозрюючи, що мають справу з наркотичною речовиною. Річ у тім, що сировина цієї рослини містить алкалоїди, які діють на опіоїдні рецептори в мозку, які можуть викликати залежність по типу опіоїдних наркотиків.

«Попри рекламу як нібито безпечного натурального тонізуючого засобу, ця речовина може викликати залежність і негативно впливати на серце, печінку та психіку», – зазначив процесуальний керівник Роман Замараєв.

Наразі слідчі призначили експертизи та встановлюють інших можливих учасників схеми. Зокрема, правоохоронці перевіряють причетність працівників логістичної компанії, послугами якої користувалися підозрювані. Досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції у Львівській області.