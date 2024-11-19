Частина людей вживали кратом для покращення розумових та фізичних якостей

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Постановою уряду № 1306 від 15 листопада забороняється обіг психоактивних засобів мітрагініну та кратому. Останній можна було придбати у вільному доступі у кафе, інтернет-магазинах тощо, утім лікарі зазначали, що надмірне його вживання могло завдавати значної шкоди здоров’ю та навіть призводити до смерті.

Як повідомив народний депутат Дмитро Гурін у вівторок, 19 листопада, в списку заборонених речовин, куди віднесли кратом та мітрагінін, також перебувають кетамін і амфетамін.

Постанова уряду щодо переліку наркотичних засобів, психотропів та прекурсорів (Фото Дмитра Гуріна)

Що таке кратом та чим він небезпечний

Кратом є психоактивним засобом природного походження, широко поширений в Індонезії, Малайзії та Таїланді. Препарат містить психоактивні алкалоїди мітрагінін та 7-гідроксимітрагінін, останній за своєю активністю перевершує морфін щонайменше в 10 разів.

У США вживання кратому стало поширеним у середині 2000-х років через загострення опіоїдної кризи, що було спричинено популярністю рецептурних знеболювальних. Це змусило людей шукати альтернативи для полегшення болю або симптомів абстиненції (наркотична чи алкогольна ломка).

Кратом може діяти як стимулятор, якщо вживати його у невеликих дозах. У великих дозах він може викликати ейфорію, сильну залежність, а також приводити до апатії чи протилежного – психозу.

В Україні кратом вільно продавали у вигляді порошку, пресованих таблеток чи капсул та як екстракти або рідкі витяжки. Ефект від засобу настає по різному залежно від форми, яка вживається, і триває п'ять-сім годин, іноді залишкові ефекти відчуваються навіть на наступний день.

Продавці позиціонували напій як такий, що «бадьорить та сприяє концентрації», а також «помʼякшує біль, зміцнює імунітет та позитивно впливає на фізичний та емоційний стан». Утім, лікарі стверджують, що кратом може завдавати шкоди при самостійному вживанні.

До слова, кратом заборонений в Литві, Польщі, Норвегії, Швеції, Румунії, Люксембургу та деяких штатах США. В Америці впродовж 2014 – 2016 року зафіксували 15 смертей від кратому.