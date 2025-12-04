Пошкоджені внаслідок російської атаки будинки у Залізничному районі відновлять до кінця грудня
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 грудня
У четвер, 3 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Завершать до кінця року. У Залізничному районі триває відновлення будинків, пошкоджених через російські атаки.
- Сучасне лікування псоріазу. Вперше у міській поліклініці запровадили сучасну ультрафіолетову фототерапію.
- Іноземна місія. До «Охматдиту» завітала команда окулопластичних хірургів зі США.
- Львів – місто натхнення для освітян з усієї України. Цілий тиждень у місті триває безкоштовна навчальна програма «Освітня резиденція».
