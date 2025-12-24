Китай передає РФ дані для обстрілів енергооб'єктів України

У середу, 24 грудня, Володимир Зленський заслухав доповідь начальника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Очільник СЗР сповістив президента про можливу участь Китаю в атаках на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

За словами Володимира Зеленського, Китай, ймовірно, допомагає Росії завдавати ударів по енергетичних об’єктах України, надаючи розвіддані.

«Фіксуємо збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що таким чином Китай допомагає Росії затягувати війну проти України. Також, на думку Зеленського, свідчать про несерйозне ставлення Росії та Китаю до дипломатичних зусиль США та України, які ведуть консультації щодо завершення російсько-української війни.

Також Володимир Зленський повідомив, що Україна здобула деталі щодо розміщення на території Білорусі комплексів «Орєшнік». За словами президента, Україна передасть партнерам інформацію української розвідки.

«Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров вже повідомляв про співпрацю Росії та Китаю для ударів по Україні. Тоді повідомлялось, що КНР передає Кремлю супутникові розвіддані для атаки на об'єкти, які належать іноземним інвесторам.