Затримали підозрюваних під час передачі частини хабаря

Правоохоронці викрили масштабну схему вимагання грошей у видобувачів бурштину на Рівненщині. У межах операції затримали двох посадовців Служби безпеки України та їхнього посередника. Про це у понеділок, 16 березня, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, посадовці СБУ через довірену особу вимагали 620 тис. доларів у керівника компанії, яка працює у сфері видобутку бурштину. За ці гроші вони обіцяли сприяти закриттю кримінального провадження, відкритого раніше щодо підприємства.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали підозрюваних під час передачі частини хабаря – понад 270 тис. доларів.

«Зазначених посадовців та посередника сьогодні затримано під час отримання 250 тис. доларів США як частини неправомірної вигоди за фальшування кримінального провадження та 22 100 доларів за сприяння у видобутку бурштину», – додав Офіс генпрокурора.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, які, за даними слідства, містять докази їхньої незаконної діяльності. Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Блогер Ігор Лаченков та журналіст-розслідувач Тарас Середич повідомили, що серед затриманих:

Олег Токарчук – заступник начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Ігор Бріка – заступник начальника УСБУ в Рівненській області.

Андрій Авдієвський – посередник та «касир» схеми.

За їхніми даними, фігуранти вимагали 620 тис. доларів за закриття кримінального провадження щодо групи компаній «Амбер Гальбін». Крім того, слідство встановлює обставини ще одного епізоду – ймовірного збору щоденної «данини» з бурштинових помп. За даними правоохоронців, з кожної працюючої установки могли вимагати приблизно 400 доларів на добу за безперешкодну роботу.

Нагадаємо, наприкінці лютого СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів оборонного бюджету України, до якої причетні командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та очільник управління Служби безпеки у Житомирській області.

27 лютого суд обрав запобіжний захід для начальника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка, який був причетний до схеми. А 4 березня президент України Володимир Зеленський звільнив його із посади.