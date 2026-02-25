Фігурантів затримали «на гарячому» під час передачі їм 320 тис. доларів

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів оборонного бюджету України, до якої причетні командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та очільник управління Служби безпеки у Житомирській області. Про це повідомив пресцентр відомства 25 лютого.

Як встановило розслідування, фігуранти організували схему привласнення держкоштів під час будівництва фортифікаційних споруд. Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.

У СБУ повідомили, що у травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів виділили 1,4 млрд грн.

Перевірки засвідчили, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу хабаря на суму близько 13 млн грн.

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі їм 320 тис. доларів.

Наразі посадовцям готується повідомлення про підозру за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) і ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень за попередньою змовою групою осіб) КК України.

За інформацією джерел «РБК-Україна», затримані – полковник Андрій Українець (командувач логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ) та полковник Володимир Компаниченко (начальник Управління СБУ в Житомирській області).

Доповнено 17:02. У командуванні Повітряних сил відреагували на повідомлення про затримання одного з їхніх топпосадовців. У відомстві наголосили, що категорично засуджують прояви корупційних правопорушень, а також готові до співпраці зі слідчими органами для встановлення усіх обставин справи.

Для з’ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних силах призначено службове розслідування. Також командування ПС вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення.

Як писав ZAXID.NET, 23 лютого НАБУ та САП викрили працівника Служби безпеки України в Києві на одержанні 68 тис. доларів хабаря від двох військовозобов’язаних.