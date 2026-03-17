Гемблінгова компанія Royal Club має зали гральних автоматів у львівських готелях

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду відмовився відкрити провадження за скаргою Державного агентства «ПлейСіті», яке хоче стягнути з львівської компанії «Ройал» понад 20 млн грн за ліцензію на організацію азартних ігор. Раніше компанія належала родині депутата Львівської міської ради Ореста Печенка, а зараз – його бізнес-партнерам.

Як вказано у матеріалах справи, у жовтні 2025 року ДА «ПлейСіті» звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про стягнення з ТзОВ «Ройал» понад 20 млн грн заборгованості з плати за ліцензії за організацію та проведення азартних ігор. Компанія отримала ліцензію за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у 2021 році. Через несплату щорічної ліцензії у 2023 році КРАІЛ анулювала «Ройал» дозволи на гральні автомати.

Через невнесення платежів за другий рік дії ліцензії у компанії утворився борг в 15,5 млн грн, тож КРАІЛ звернулась в суд із позовом про стягнення основного боргу, а також відсотків за протермінування. Водночас доки тривав судовий розгляд, з квітня 2025 року набрав чинності закон, який ліквідує КРАІЛ та передав її повноваження ДА «ПлейСіті». Від одного до іншого органу повноваження передавали кілька місяців, через це «ПлейСіті» пропустило терміни звернень до суду.

У листопаді Львівський окружний адміністративний суд відмовився продовжити терміни подачі позовної заяви, у січні Восьмий апеляційний адміністративний суд апеляцію відхилив, а у березні Верховний Суд відмовився відкрити касаційне провадження. Ця ухвала остаточна і оскаржити її не можна.

ТзОВ «Ройал» зареєстроване наприкінці 2020 року. Зараз власниками компанії вказані львів’янин Володимир Мазурик та мешканці Львівщини Ірина Дмитерко та Павло Шарко, однак ще до листопада 2025 року серед власників також були громадянин Чехії Іво Валента та Руслан Печенко – рідний брат депутата Львівської міської ради від «Варти» Ореста Печенка. Однак компанія досі входить до групи братів Печенків.

Гемблінгова компанія Royal Club має зали гральних автоматів у львівських готелях «Соната», «Волтер», «Цісар», «Джем», а також у готелі «Буковина» в Чернівцях. Раніше ДА «ПлейСіті» штрафувала ТзОВ «Ройал» за невчасну звітність.