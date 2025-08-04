Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих гральних компаній на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Про це повідомила пресслужба міністерства цифрової трансформації. Серед них – компанія родини депутата Львівської міської ради Ореста Печенка та його бізнес-партнерів.

Усі власники ліцензій отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, зокрема, про фінансовий стан і рух коштів.

«Санкції застосували до Golden Bonus, WinBoss, WinBoss “Гральні автомати”, F1RST, Royal Club, WIN, 4444 та Party Casino», – йдеться в повідомленні.

Royal Club та WIN – це гемблінгові мережі родом зі Львова. Перший бренд належить ТзОВ «Ройал», який має зали гральних автоматів у львівських готелях «Соната», «Волтер», «Цісар», «Джем», має намір відкритися у готелі НТОН, також працює у готелі «Буковина» в Чернівцях.

Власниками «Ройалу» є громадянин Чехії Іво Валента (через чеську компанію «Синот В»), а також фонд «Ланкастер» і жителі Львова Юрій Дземінський та Руслан Печенко. Останній є рідним братом депутата Львівської міської ради від партії «Варта» Ореста Печенка. Фондом «Ланкастер» володіють згадані Юрій Дземінський та Руслан Печенко, а також Марія-Зіновія Печенко зі Славського.

Брендом WIN з мережею гральних автоматів володіє ТзОВ «Імперія Азарту». Раніше його бенефіціарним власником був Руслан Печенко через АТ «Грінвіч», проте 2022 року він вийшов зі складу засновників. Нині кінцевими власниками компанії є Ерік Бадалян з Харкова, Гай Захарян з Києва, Ігор Музика та Андрій Пула зі Львова. Останній – правник, на якого записана низка місцевих фірм. Зокрема, згідно з даними YouControl, він є менеджером у кількох підприємствах депутата Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Петра Адамика.

Гемблінгова мережа F1RST у Львові володіє казино у «Гранд Готелі» та залами гральних автоматів у готелях «Львів» і «Жорж».