Блогерку з Хмельниччини оштрафували за рекламу онлайн-казино

Державне агентство з контролю азартних ігор та лотерей оштрафувало блогерку з Хмельниччини Таньку Гуску на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино. Про це повідомила 22 жовтня пресслужба PlayCity у своєму телеграм-каналі.

На інстаграм-сторінку блогерки та учасниці телевізійного проєкту «Супермама» Таньки Гуски, на момент публікації новини, підписано 21,1 тис. користувачів. Вона називає себе «сільською блогеркою» та ділиться контентом про життя у селі Глушківці Хмельницького району та виховання чотирьох дітей.

«6 серпня 2025 року на сторінці блогерки в інстаграмі зʼявилася сторіз із текстом: "Сайт тут тисни", що вела на сайт організатора азартних ігор», – йдеться у повідомленні держагенства PlayCity.

Там також додали, що порушення зафіксували під час моніторингу соцмереж. Водночас сама блогерка поділилася новиною про штраф у своєму телеграм-каналі. У коментарях вона відповідала підписникам, що «дійсно вигравала гроші» і «грошей за рекламу не отримувала».

Додамо, що постанову про створення державного агентства PlayCity Кабінет міністрів ухвалив 21 березня. Агентство відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.