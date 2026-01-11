Володимир Зеленський наголосив на необхідності зупинити Росію

Володимир Зеленський зауважив, що тривалість повномасштабного вторгнення зрівнялась з тривалістю війни нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Про це президент України сказав під час вечірнього звернення у неділю, 11 січня, наголосивши, що Росія не досягла значних успіхів.

Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо спілкування з американською стороною. Також президент повідомив про планування наступних зустрічей та перемовин з партнерами. Зеленський наголосив, що Україна «максимально конструктивна та максимально швидка» й не затягує час, на відміну від Росії. Зокрема, Володимир Зеленський зауважив, що тривалість повномасштабної війни зрівнялась з тривалістю війни нацистської Німеччини проти СРСР.

«Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити – і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в ХХ столітті. Навіть ще додатково "накреативили" війну “шахедами” та балістикою проти електростанцій і котелень», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Росія й надалі намагається захопити Донбас та готує новий фейк щодо захоплення Куп’янська на Харківщині. При цьому, зауважив Володимир Зеленський, армія Росії продовжує зазнавати значних втрат на фронті.

«Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін, і просто про нього особисто. Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж 1000 убитих за добу – від грудня так, і це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчувалась. Це божевілля», – наголосив президент.

Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності зупинити Росію. На думку президента, це цілком можливо зробити, об’єднавши сили Європи, США та України.

