Москва готується до масштабного використання безпілотників

Росія може використати від семи до дев’яти млн безпілотників уже у 2026 році. Єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у понеділок, 16 березня, під час форуму Europa зазначив, що таке різке нарощування виробництва дронів змушує ЄС переглядати власну оборонну політику.

За його словами, витрати Росії на військові потреби майже дорівнюють загальному оборонному бюджету Євросоюзу, якщо оцінювати їх за паритетом купівельної спроможності.

«Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу», – зазначив Кубілюс.

Єврокомісар також заявив, що Москва готується до масштабного використання безпілотників. За його оцінкою, у 2026 році Росія може застосувати від семи до дев’яти мільйонів дронів.

Кубілюс підкреслив, що війна Росії проти України показала нову роль безпілотників на полі бою. Через це країни Європи мають швидше посилювати власні оборонні спроможності та розвивати виробництво дронів.

«Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією», – додав він.

Нагадаємо, росіяни постійно працюють над удосконаленням «шахедів», щоб завдати Україні більшої шкоди. 10 березня захисники збили ударний «дрон-матку», який росіяни додатково спорядили двома FPV-дронами.