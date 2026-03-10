Росіяни почали використовувати «шахеди-матки»

Українські військові вперше збили дрон-камікадзе типу «шахед», що додатково ніс на собі два FPV-дрони. Про це у вівторок, 10 березня, повідомив у 412-й бригаді безпілотних систем Nemesis.

За словами військових, росіяни постійно працюють над удосконаленням «шахедів», щоб завдати Україні більшої шкоди. Цього разу захисники збили ударний «дрон-матку», який росіяни додатково спорядили двома FPV-дронами. Ціль вполювали військові батальйону Darknode, що спеціалізується на збитті «шахедів» дронами-перехоплювачами.

«Цієї ночі в нашому небі, зʼявилась нова серйозна загроза: два FPV-дрони на борту “шахеда”. Виконувала ця “Герань-2” розвідувальну місію, чи мала завдати чергового удару, ми не знаємо, оскільки ціль була успішно ліквідована нашим екіпажем», – йдеться у повідомленні військових.

Військові також зауважили, що такі дії росіян вказують на те, що вони не планують припиняти війну проти України.

Бригада безпілотних систем повідомила про збиття «шахеда-матки»

Як пояснює кластер Brave1, дрони-матки – це великі безпілотники, що несуть на собі кілька менших за розміром дронів. У такий спосіб великі БпЛА доставляють менші за габаритами дрони ближче до цілі, розширюючи їхній радіус дії.

Зауважимо, що вперше про те, що росіяни оснащують «шахеди» FPV-дронами повідомив Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War) у лютому 2026 року.

До слова, 4 січня 2026 року стало відомо, що українські військові вперше збили російський «шахед», споряджений переносним зенітно-ракетним комплексом.

Ще раніше, 2 січня, стало відомо про виявлення російського ударного безпілотника типу «шахед», що оснащений інфрачервоним прожектором, який має засліплювати прилади нічного бачення українських пілотів.