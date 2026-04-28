У Любліні затримали українця, який втік з вʼязниці у Бельгії

У Любліні затримали 45-річного громадянина України, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу після втечі з бельгійської в’язниці. Він відбував покарання за вбивство водія вантажівки з Литви, який також був наркокурʼєром. Про це у вівторок, 28 квітня, повідомила польська поліція.

Українець утік із в’язниці в Бельгії в ніч на 13 серпня 2025 року, де відбував покарання за вбивство громадянина Литви.

Злочин стався у травні 2015 року. Чоловіки зустрілися на одному з паркінгів: литовець мав передати наркотики в обмін на гроші, однак «зустріч пішла не за планом» – українець завдав йому кількох ножових поранень, від яких той помер. За злочин бельгійський суд засудив громадянина України до 27 років ув’язнення. На момент втечі йому залишалося відбути ще 16 років.

Після втечі Інтерпол оголосив чоловіка в розшук, на його арешт був виданий Європейський ордер. Правоохоронці припускали, що він міг залишити територію Бельгії, і сповістили про це польських колег.

Польські правоохоронці встановили, що розшукуваний може перебувати на території Люблінського воєводства. У п’ятницю, 24 квітня, його затримали на одному з паркінгів. Наразі українець перебуває під вартою та очікує на екстрадицію до Бельгії.

