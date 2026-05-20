СБУ відкрила справу через радіоактивні елементи в російському дроні
Боєприпас містив уражаючі елементи зі збідненого урану
До теми
Контррозвідники та слідчі Служби безпеки зафіксували підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку росіяни інтегрували до модифікованого ударного дрона «Герань-2». Саме цим безпілотником війська РФ атакували Чернігівську область у ніч на 7 квітня. Про це повідомив пресцентр СБУ в середу, 20 травня.
Правоохоронці уточнили, що йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря – повітря», виявлені поблизу селища Камка.
Правоохоронці на місці падіння російського дрона (Фото СБУ)
Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини», – ідеться в повідомленні.
СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.
Дослідження показали, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).