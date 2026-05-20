Дрон виявили поблизу селища Камка на Чернігівщині

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки зафіксували підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку росіяни інтегрували до модифікованого ударного дрона «Герань-2». Саме цим безпілотником війська РФ атакували Чернігівську область у ніч на 7 квітня. Про це повідомив пресцентр СБУ в середу, 20 травня.

Правоохоронці уточнили, що йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря – повітря», виявлені поблизу селища Камка.

Правоохоронці на місці падіння російського дрона (Фото СБУ)

Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

«Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини», – ідеться в повідомленні.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

Дослідження показали, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.