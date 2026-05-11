Газова граната РГ-Во, які росіяни застосовують на фронті

Бійці 225 полку зафіксували на фронті вчинення росіянами чергового воєнного злочину. Йдеться про застосування окупантами отруйних речовин. Про це військові повідомили у телеграм-каналі 225 окремого штурмового полку у понеділок, 11 травня.

Українські військові контратакували росіян та відбили позиції, на яких ті перебували. Після цього окупанти відправили до укриття, в якому були захисники, FPV-дрон, який скинув гранату з отруйною речовиною. Проте бійцям 225 полку вдалося залишити бліндаж та переміститися на іншу позицію.

«Подію було зафіксовано, а всі наявні докази передано компетентним органам для долучення до переліку інших воєнних злочинів росіян», – зазначили у 225 полку.

Військові не назвали напрямок, на якому сталася подія. Однак у своїх соцмережах вони публікують результати бойової роботи у Запорізькій області.

Зауважимо, що застосування отруйних речовин на фронті заборонено низкою міжнародно-правових актів. Зокрема, використовувати хімічну зброю у бойових діях, до якої належать задушливі, отруйні та сльозогінні гази, забороняють Женевський протокол та Конвенція про хімічну зброю. Римський статут визнає застосування отруйних речовин воєнним злочином.

Росія є державою-учасницею Женевського протоколу та Конвенції про хімічну зброю. Також РФ була підписантом Римського статуту, але у 2016 році відкликала свій підпис.

Додамо, що російська армія регулярно вчиняє воєнні злочини. Зокрема, у лютому 2026 року військові 28 ОМБр зафіксували застосування окупантами фосфорних бомб проти населення Костянтинівки на Донеччині.