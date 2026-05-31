Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Дніпрі
Внаслідок атаки будівля згоріла вщент
До теми
У неділю, 31 травня, російський дрон влучив у відділення «Нової пошти» у Дніпрі. Будівля повністю згоріла, повідомили у пресслужбі «Нової пошти».
Близько 11:00 31 травня у місті пролунали вибухи. До того Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.
Згодом у пресслужбі «Нової пошти» повідомили, що під атаку потрапило відділення НП №1, розташоване поблизу набережної на лівому березі Дніпра. На відео, оприлюдненому компанією, видно масштабне загоряння на території будівлі відділення.
«Будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали», – повідомили у пресслужбі «Нової пошти».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Також внаслідок атаки загорілися автомобілі, припарковані поруч.
На місці влучання працюють рятувальники та правоохоронці. Триває оцінка наслідків атаки.
У пресслужбі компанії повідомили, що ввели резервні логістичні схеми, затримки у доставці не очікуються. Водночас компанія компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.
Крім того, 31 травня росіяни завдали удару по відділенню «Нової пошти» у Словʼянську. Постраждало приміщення, співробітники перебували в укриттях.
Наслідки атаки на відділення НП у Словʼянську
Нагадаємо, вранці 31 травня російські дрони також атакували неробоче підприємство на Рівненщині. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.