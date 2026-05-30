Сили безпілотних систем уразили два військові полігони армії РФ та газове сховище
До теми
Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили низку уражень по військових полігонах, об’єктах газової інфраструктури та логістики противника. Про це йдеться в повідомленні СБС у суботу, 30 травня.
Зокрема, 413-й полк «Рейд» завдав удару по військовому полігону 36 російської армії у Запорізькій області.
«За результатами проведеної операції завдано втрати живій силі противника зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії рф. Даний підрозділ причетний до військових злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі у лютому-березні 2022 року», – сказано в повідомленні.
Також 9-й батальйон 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив військовий полігон 3 Армії «Трьохізбєнка» у Луганській області.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Окрім того, 20-та бригада К-2 уразила газове сховище противника у Донецькій області. 414-та бригада «Птахи Мадяра» завдала ударів по російських логістичних об’єктах у Донецькій та Луганській областях.
«Ураження військових полігонів, газових і логістичних об’єктів знижує спроможності противника з підготовки особового складу та забезпечення військ ресурсами», – зазначили в СБС.