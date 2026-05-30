Сили безпілотних систем повідомили про успішні операції

Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили низку уражень по військових полігонах, об’єктах газової інфраструктури та логістики противника. Про це йдеться в повідомленні СБС у суботу, 30 травня.

Зокрема, 413-й полк «Рейд» завдав удару по військовому полігону 36 російської армії у Запорізькій області.

«За результатами проведеної операції завдано втрати живій силі противника зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії рф. Даний підрозділ причетний до військових злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі у лютому-березні 2022 року», – сказано в повідомленні.

Також ⁠9-й батальйон 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразив військовий полігон 3 Армії «Трьохізбєнка» у Луганській області.

Окрім того, 20-та бригада К-2 уразила газове сховище противника у Донецькій області. 414-та бригада «Птахи Мадяра» завдала ударів по російських логістичних об’єктах у Донецькій та Луганській областях.

«Ураження військових полігонів, газових і логістичних об’єктів знижує спроможності противника з підготовки особового складу та забезпечення військ ресурсами», – зазначили в СБС.