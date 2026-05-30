Під час масованої атаки на Київ у ніч на 24 травня Росія намагалася зупинити роботу ліній екстреної допомоги «101» та «112». Про це розповів голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник, передає «Детектор медіа» в суботу, 30 травня.

За його словами, у будівлі ДСНС у Київській області, яка зазнала руйнувань внаслідок російського удару, розміщувалися оперативно-координаційний центр і серверна, що забезпечували стабільну роботу лінії «101» і системи «112».

«Били по управлінню ДСНС. Хотіли зупинити лінію “101”. На жаль, тепер рятувальники – пріоритетна ціль на ураження для росіян», – сказав Даник.

На момент удару в будівлі перебували чергові зміни фахівців, переважно жінки. Попри руйнування, диспетчери та зв’язківці спустилися в укриття й продовжили роботу.

Нагадаємо, під час масованої атаки у ніч на 24 травня Росія випустила щонайменше 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 дронів. Основною ціллю ворога став Київ. У місті загинуло троє людей, понад 90 – отримали поранення.

За словами президента Володимира Зеленського, у Києві через атаку пошкоджень зазнали житлові будинки, школи, згорів продуктовий ринок. Також російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької медіакомпанії ARD.

Керівник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що за кількістю локацій із пошкодженнями атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення.