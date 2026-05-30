Цілі уразили бійці 1-го центру СБС

У ніч на 30 травня бійці Сил безпілотних систем знищили пускову установку «Іскандер» та два літаки у Таганрозі Ростовської області РФ. Про це повідомив майор, командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, бійці 1-го центру СБС атакували два протичовнові літаки Ту-142 на аеродромі Таганрога, а також знищили пускову установку ОТРК «Іскандер» на околиці міста.

ОТРК «Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет «земля – земля».

Ту-142 – дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника.

«Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей, – у води теж прикурювало гут. Відео згодом. За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем», – зауважив «Мадяр».

Нагадаємо, уранці 30 травня російська влада повідомила про атаку українських дронів на портову інфраструктуру в Таганрозі Ростовської області та на нафтобазу в Армавірі Краснодарського краю Росії.