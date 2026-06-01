Одна з ділянок має площу 9,5 га, на ній розташовані виробничі та адміністративні приміщення підприємства

Агропромислове підприємство «Львівське», яке належить Юрію та Павлу Дубневичам (синам нардепа-втікача Ярослава Дубневича та голови Солонківської громади Богдана Дубневича) кілька років не укладає договори оренди та не платить за користування двома земельними ділянками загальною площею понад 10 га у місті Пустомити.

Ще у березні 2025 року Пустомитівська міськрада відсудила у Юрія та Павла Дубневичів 428 тис. грн за користування земельною ділянкою площею 9,5 га у Пустомитах у період з квітня 2023 до червня 2024 року. На це рішення першим звернуло увагу видання LvivMedia.

У рішенні зазначається, що в квітня 2023 року Юрій та Павло Дубневичі набули у спільну часткову власність об’єкти нерухомості (виробничі та адміністративні приміщення) на земельній ділянці площею близько 9,5 га у Пустомитах.

«Земля, на якій розміщена ця нерухомість, належить до комунальної власності Пустомитівської міської ради. Відповідачі фактично використовували цю земельну ділянку, не уклавши договору оренди та не зареєструвавши відповідне право у Державному реєстрі речових прав», – зазначається у судовому рішенні.

Міськрада неодноразово зверталася до відповідачів із вимогами укласти договір оренди та сплатити кошти, але ці вимоги залишились без реагування, тому звернулася до суду.

Аналогічно міськрада відсудила 38 тис. грн за користування розташованою поруч земельною ділянкою площею понад 1 га упродовж березня-червня 2024 року. У рішенні зазначається, що в березні 2024 року Юрій та Павло Дубневичі набули у власність майновий комплекс на цій ділянці, але договір оренди землі з міською радою не укладали.

Міський голова Пустомит Олег Серняк розповів ZAXID.NET, що проблема несплати за користування понад 10 га землі ТзОВ «АПП “Львівське”» актуальна і досі. З його слів, зараз міськрада проводить претензійну роботу з власниками фірми. У випадку нереагування буде знову стягувати з них кошти в судовому порядку (за період з липня 2024 року до сьогодні). Суму заборгованості за цей період у мерії наразі не озвучують.

За даними YouControl, ТзОВ «АПП “Львівське”» зареєстроване в Зубрі 28 років тому. Засновниками були Богдан та Ярослав Дубневичі. У 2019 році вони переписали фірму на синів – Павла Дубневича (сина Богдана Дубневича) та Юрія Дубневича (сина Ярослава Дубневича).

За даними NGL.media, станом на 2024 рік обидва власники «АПП “Львівське”» – Павло Дубневич і Юрій Дубневич – покидали територію України.

Сам Ярослав Дубневич після одержання підозр у двох кримінальних провадженнях переховується від правосуддя за кордоном. Журналісти з’ясували, що найближчі родичі нардепа-втікача Ярослава Дубневича, зокрема, його донька та зять, отримали громадянство Аргентини.