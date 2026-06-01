Агрохолдинг МХП українського бізнесмена Юрія Косюка підписав угоду про партнерство з грецькою компанією Th. Nitsiakos AVEE. Угода передбачає поетапне придбання українською групою 70% акцій грецького виробника та дистриб’ютора м’ясної продукції протягом кількох років. Про це повідомила пресслужба МХП.

Згідно з домовленостями, сторони розпочинають довгострокове партнерство, а МХП поступово буде збільшувати свою частку в бізнесі Th. Nitsiakos AVEE. Крім того, компанії передбачили можливість подальшого викупу решти акцій, що дозволить українському холдингу отримати 100% контролю над підприємством.

Завершення угоди залежить від виконання низки умов, включаючи отримання необхідних дозволів та погоджень від регуляторних органів.

Для МХП ця угода може стати однією з найбільших міжнародних інвестицій за останні роки. Компанія вже має активи в Іспанії та країнах Південно-Східної Європи, а тепер посилює позиції на ринку Середземномор’я.

Що відомо про грецьку Th. Nitsiakos AVEE?

Th. Nitsiakos AVEE є однією з провідних вертикально інтегрованих компаній Греції у сфері виробництва та дистрибуції птиці, інших видів м’яса, кормів для тварин і домашніх улюбленців. Вона заснована у 1970-х роках і розташована в місті Яніна. У 2025 році її виручка сягнула 540 млн євро.

Засновник і генеральний директор МХП Юрій Косюк зазначив, що партнерство з грецькою компанією стане важливим кроком для зміцнення міжнародного бізнесу групи.

«Th. Nitsiakos AVEE має понад 50 років досвіду роботи в харчовій галузі Греції та побудувала потужний вертикально інтегрований бізнес. Переконаний, що разом ми зможемо створити ефективне партнерство та посилити наші позиції на європейському ринку», – наголосив Косюк.

За його словами, розвиток міжнародних активів допомагає МХП підтримувати стабільність та продовжувати інвестувати в українську економіку. Упродовж 2022–2025 років обсяг інвестицій компанії в Україні сягнув близько 30 млрд грн.

Наразі дочірні структури МХП працюють у Великій Британії, Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Нідерландах та низці інших країн.

Раніше МХП завершила придбання понад 92% акцій іспанської компанії Grupo UVESA – виробника м’яса птиці та свинини в Іспанії. Водночас нещодавно МХП відмовилася від масштабного інвестпроєкту в Хорватії, який оцінювали більш ніж у 350–500 млн євро. Також компанія повідомила про вихід на новий для себе ринок – виробництва кормів для домашніх тварин, завод збудують у Хорватії.

Зауважимо, що МХП входить до рейтингу найбільших виробників курятини в Європі та є найбільшим виробником курятини в Україні.