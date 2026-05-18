МХП запустила бренд кормів pet food Proof

Одна з найбільших в Україні міжнародних компаній у сфері харчових та агротехнологій МХП відкрила у Хорватії завод із виробництва кормів для домашніх тварин та представила новий бренд pet food Proof. Про це компанія повідомила 18 травня.

У проєкт МХП інвестувала понад 40 млн євро. Новий напрям бізнесу розвивають через підприємство MHP Pet Food. Зазначають, що лінійка кормів Proof включає беззернові формули з високим вмістом м’яса та контрольованим походженням сировини.

CEO МХП Юрій Косюк уточнив, що паралельно компанія продовжує інвестувати й у розвиток бізнесу в Україні. Та додав, що під час повномасштабної війни МХП відкрила підприємство з виробництва продуктів із доданою вартістю у Дніпрі, купила компанію «Український мʼясний хутір» та розпочала розвиток виробництва біометану.

Що відомо про МХП?

МХП – один із найбільших агропромислових холдингів України. Компанія розвиває понад 15 брендів, зокрема, курятину «Наша Ряба», мʼясо-ковбасні вироби «Бащинський», напівфабрикати «Легко», фермерську яловичину Skott Smeat. Основним бенефеціаром холдингу є Юрій Косюк.

Компанія МХП має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Її акції котируються на Лондонській фондовій біржі, а продукція компагнії експортується більш ніж у 80 країн світу. Як писав ZAXID.NET, МХП входить до рейтингу найбільших виробників курятини в Європі та є найбільшим виробником курятини в Україні.

Земельний банк компанії становить 350 тис. га у 12 областях України.