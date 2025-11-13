Українські агропідприємства серед топових виробників птиці

Українські компанії МХП («Наша ряба», «Бащинський», «Легко») та Avangardco знову очолили рейтинг найбільших виробників птиці та яєць на європейському ринку, повідомляє журнал WATTPoultry International. Ще один український виробник яєць, Ovostar Union («Ясенсвіт»), посів сьоме місце у рейтингу.

Іспанська компанія Uvesa, придбана МХП у 2025 році, опинилася у кінці третього десятка. На світовому рівні МХП опустилася з 8 на 19 місце у рейтингу найбільших виробників птиці.

Українські компанії є найбільшими виробниками птиці в Європі

Лідерами глобального ринку залишаються JBS (Бразилія, 4,27 млрд голів птиці), Tyson Foods (США, 1,93 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,21 млрд) та Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд).

Що стосується виробників яєць, Avangardco піднялася на одну позицію порівняно з минулим роком, посівши 14-те місце у світі. Очолюють глобальний рейтинг компанії Cal-Maine Foods (США, 50,6 млн несучок), Global Eggs (активи в Бразилії, США та Іспанії, 43 млн) та Proteina Animal (Мексика, 40 млн).

Додамо, що МХП – один із найбільших агропромислових холдингів України, заснований Юрієм Косюком. Компанія розвиває понад 15 брендів, зокрема, курятину «Наша Ряба», мʼясо-ковбасні вироби «Бащинський», напівфабрикати «Легко», фермерську яловичину Skott Smeat, а також експортує продукцію до понад 80 країн світу. До слова, у 2025 році МХП завершила угоду з купівлі іспанського виробника м’яса птиці Uvesa, що дозволило розширити присутність на європейському ринку.

Avangardco – один із найбільших виробників яєць та сухих яєчних продуктів у Європі, входить до групи компаній UkrLandFarming. Вона постачає продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт до країн Близького Сходу, Африки та Азії.

Ovostar Union – великий український агрохолдинг, який об’єднує бренди «Ясенсвіт» і «Овостар». Компанія експортує яйця до понад 50 країн, зокрема в ЄС та на Близький Схід, і залишається одним із ключових гравців галузі навіть під час війни.