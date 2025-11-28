Експорт української кукурудзи під загрозою

Україна може завершити сезон 2025/26 із надлишком кукурудзи на рівні 5 млн тонн, повідомила аналітикиня компанії ASAP Agri Вікторія Блажко, пише Latifundist.

«Якщо підсумувати всі напрямки збуту, Україна може вийти на той самий обсяг експорту, що і минулоріч, а це близько 20 млн тонн. Однак виробництво цього сезону буде вищим – не 26,8 млн тонн, а щонайменше 31 млн тонн. Тобто експортний потенціал при такому розрахунку – на рівні 24,5 млн тонн», – зауважила Вікторія Блажко.

Через погоду в Україні збиральну кампанію ще не завершено. Відповідно, зросли і строки досушування зерна. Російські обстріли лише ускладнюють логістику до портів. Водночас на світовому ринку агресивно пропонують рекордні врожаї американської та південноамериканської кукурудзи – за кращими цінами, зі стабільною логістикою та активним просуванням на ключових для України напрямках.

Тож, за словами аналітикині, сезон 2025/26 може стати серйозним тестом для українського експорту кукурудзи.

«Попит слабший, конкуренція жорстока, а пропозиція суттєво більша. Тож, Україна цілком може завершити рік із значним надлишком кукурудзи, з ціновими наслідками, які матимуть вплив на увесь ланцюг постачання: від виробника до трейдера», – підсумувала Блажко.

До слова, основним імпортером української кукурудзи наразі є Італія, яка цьогоріч навіть збільшила відрив від інших покупців. Туреччина закуповує менше через хороший власний урожай і дешевшу місцеву кукурудзу, тож Італія залишається найстабільнішим і найвигіднішим ринком для України.

У жовтні 2025 року Україна відправила до Італії 263 тис. тонн кукурудзи, а з 1 по 24 листопада – ще близько 300 тис. тонн. Для порівняння, Іспанія, яка раніше була основним покупцем, суттєво скоротила імпорт: лише 46 тис. тонн у жовтні та 133 тис. тонн у листопаді.