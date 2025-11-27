Італія в лідерах серед покупців української кукурудзи

Італія знову стала лідером серед країн ЄС за імпортом української кукурудзи у сезоні 2025/26, і навіть збільшила свій відрив від інших покупців, повідомляє Asap Agri. Аналітики пояснили, що Туреччина наразі закуповує менше, бо має хороший власний урожай і дешевшу місцеву кукурудзу. Тож саме Італія залишається найбільш стабільним і вигідним ринком для України.

У жовтні 2025 року Україна відправила до Італії 263 тисяч тонн кукурудзи, а з 1 по 24 листопада – ще близько 300 тис. тонн. Для порівняння, Іспанія, яка раніше купувала найбільше, але зараз бере значно менше – лише 46 тисяч тонн у жовтні та 133 тисяч тонн у листопаді.

Така тенденція відслідковується з минулого року. У сезоні 2024/25 Італія уже стала головним покупцем української кукурудзи в ЄС, тоді як імпорт Іспанії різко впав. Однак загалом ринок ЄС стає складнішим, адже з’являється більше дешевих альтернатив, а конкуренція посилюється. Це добре видно у порівнянні з 2024 роком, коли обсяги поставок до обох країн були значно вищими.