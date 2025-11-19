Експорт соняшникової олії зростає

Попри повномасштабну війну Україна зберігає ключові позиції на світовому продовольчому ринку. У поточному сезоні наша країна забезпечила майже половину глобального експорту соняшникової олії (46%) та понад 12% світових поставок кукурудзи, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час відкриття IV Міжнародного саміту з продовольчої безпеки «Продовольство з України», передає УНІАН.

За її словами, навіть у перші місяці після початку вторгнення Україна підтримувала продовольчу безпеку у світі завдяки ініціативі Grain from Ukraine. Програма дозволила забезпечити їжею понад 20 млн людей у країнах Африки та Близького Сходу попри удари по портах та їх блокаду.

Також Свириденко повідомила, що з початку війни Україна відправила понад 66 млн тонн продовольства до країн Азії, Африки та Близького Сходу.

Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунтів, добрива, консультації експертів та обмін досвідом. З Open Agri Club ви отримуєте експертну допомогу, реальні можливості для зростання і впевненість у результаті.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев уточнив, що у нинішньому маркетинговому році (липень 2025 – червень 2026) Україна вже експортувала 5,8 млн тонн пшениці, а також увійшла до шістки найбільших експортерів курятини у світі.