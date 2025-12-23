Цьогоріч збір кукурудзи в Україні був пізнім

Темпи зростання реального ВВП України у листопаді 2025 року прискорилися до 3,6% у річному вимірі, повідомив Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) станом на 22 грудня.

Аналітики пояснили це, перш за все, пізнішим збором кукурудзи, тоді як промисловість продовжувала відчувати негативний вплив руйнувань енергетичної інфраструктури.

«Економічна ситуація погіршилася через постійні обстріли енергетики та залізниці, але додатний внесок сільського господарства дозволив ВВП вирости на 3,6%», – зазначають в ІЕД.

Реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві збільшилася на 36%, насамперед через пізній збір кукурудзи. Також листопад підтримали оборонні закупівлі, що стимулювали економічне зростання.

Сектор торгівлі показав зростання реальної ВДВ на 5,5%, тоді як добувна промисловість скоротила виробництво приблизно на 18% через атаки на видобуток газу та вугілля. Переробна промисловість і енергетика зазнали незначного падіння – відповідно на 0,9% та 0,2%, через обмеження у передачі електроенергії між регіонами.

Падіння реальної ВДВ у транспорті сповільнилося до 6% у листопаді, порівняно з близько 10% у жовтні, але у грудні зберігається ризик посилення падіння через активізацію атак на залізницю.

Водночас оцінки динаміки ВВП різняться: за даними ІЕД, зростання у листопаді становило 3,6%, тоді як Мінекономіки оцінило його на рівні 5,3%. Різниця в оцінках може бути пов’язана з використанням різних підходів до розрахунку оперативних макропоказників.

Зауважимо, що Міністерство економіки оцінило зростання реального ВВП України у листопаді на 5,3%, тоді як у жовтні воно становило 2,3%. За даними Держстату, у третьому кварталі 2025 року економіка зросла на 2,1%, у другому – на 0,8%, а в першому кварталі – на 0,9%.

Що відомо про пізній збір кукурудзи?

ZAXID.NET писав, що українські аграрії продовжують збір кукурудзи, який цього року відбувається повільніше, ніж у 2024-му. Станом на 13 грудня було обмолочено 78,2% запланованих площ і намолочено 23,5 млн тонн зерна. При цьому, валовий збір нижчий за минулорічний показник на аналогічну дату (24,16 млн тонн), та середня врожайність суттєво зросла – 68,3 ц/га проти 63,4 ц/га торік.

Найбільші обсяги незібраних площ зосереджені у західних і північних регіонах країни. Зокрема, понад 50% посівів кукурудзи ще не зібрано у Львівській та Харківській областях, на Волині обмолочено 57,1% площ, а на Житомирщині — 56%.