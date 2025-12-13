На Львівщині залишається понад 50% незібраних площ кукурудзи
Врожайність кукурудзи цього року вже сягнула рекордних показників
Українські аграрії продовжують збирати кукурудзу, що цьогоріч відбувається повільніше, ніж торік. Наразі обмолочено 78,2% запланованих площ, намолочено 23,502 млн тонн зерна, повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на статистику Мінекономіки.
Валовий збір поки що поступається минулорічному (тоді на аналогічну дату було зібрано 24,161 млн тонн). Водночас середня врожайність демонструє значний ріст – 68,3 ц/га проти 63,4 ц/га минулого року.
Найбільше незібраних площ залишається у західних та північних областях:
- понад 50% посівів кукурудзи ще чекають на збирання на Львівщині та Харківщині;
- на Волині обмолочено лише 57,1% площ;
- на Житомирщині – 56%.
Лідерство за валовим збором наразі утримують:
- Чернігівщина – 3,572 млн тонн;
- Хмельниччина – 2,743 млн тонн;
- Київщина – 2,526 млн тонн.
Рекордсмени за врожайністю:
- Хмельниччина – 105,0 ц/га;
- Львівщина – 93,0 ц/га;
- Київщина – 90.7 ц/га.
До слова, в Україні в індустріальних парках будують біоетанолові заводи загальною потужністю близько 1 млн тонн на рік. Для роботи цих підприємств щорічно потрібно 3 млн тонн кукурудзи.