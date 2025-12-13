В Україні значно зросла врожайність кукурудзи

Українські аграрії продовжують збирати кукурудзу, що цьогоріч відбувається повільніше, ніж торік. Наразі обмолочено 78,2% запланованих площ, намолочено 23,502 млн тонн зерна, повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на статистику Мінекономіки.

Валовий збір поки що поступається минулорічному (тоді на аналогічну дату було зібрано 24,161 млн тонн). Водночас середня врожайність демонструє значний ріст – 68,3 ц/га проти 63,4 ц/га минулого року.

Найбільше незібраних площ залишається у західних та північних областях:

понад 50% посівів кукурудзи ще чекають на збирання на Львівщині та Харківщині;

на Волині обмолочено лише 57,1% площ;

на Житомирщині – 56%.

Лідерство за валовим збором наразі утримують:

Чернігівщина – 3,572 млн тонн;

Хмельниччина – 2,743 млн тонн;

Київщина – 2,526 млн тонн.

Рекордсмени за врожайністю:

Хмельниччина – 105,0 ц/га;

Львівщина – 93,0 ц/га;

Київщина – 90.7 ц/га.

До слова, в Україні в індустріальних парках будують біоетанолові заводи загальною потужністю близько 1 млн тонн на рік. Для роботи цих підприємств щорічно потрібно 3 млн тонн кукурудзи.