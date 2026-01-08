Цілі уразили ударні безпілотники FP-2

Сили оборони завдали ударів по об’єктах логістики та забезпечення російських військ на окупованих територіях Криму й Донеччини. Про це увечері 8 січня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«З метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів зі складу УВ (с) “Днєпр”, здійснили вогневе ураження рухомого складу (ешелон) з ПММ на наливній естакаді нафтобази “Гвардійське” в тимчасово окупованому українському Криму. Масштаб збитків уточнюється», – ідеться в повідомленні.

Окрім того, з метою зниження бойових спроможностей противника на Оріхівському напрямку, українські бійці уразили розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне, що на ТОТ Донецької області.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують заходи із системного зниження воєнно-економічного потенціалу та наступальних спроможностей російських окупантів.