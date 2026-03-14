Дим над нафтовим терміналом Фуджейра

У суботу, 14 березня, кілька іранських дронів атакували нафтосховища в порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах. Через масштабну пожежу термінал тимчасово призупинив завантаження нафти та нафтопродуктів, повідомляють неназвані джерела Bloomberg та Turkiye today.

За даними пресслужби Фуджейри, пожежа в порту почалася внаслідок падіння уламків збитого іранського дрона. Інформації про постраждалих немає, а точне місце події не уточнюється. Офіційні особи не підтвердили інформацію про призупинення роботи порту.

Неназвані співрозмовники медіа повідомили, що наразі влада ОАЕ оцінює збитки від атак по одному з найбільших у світі центрів зберігання і бункерування нафти.

Bloomberg зазначає, що війна на Близькому Сході вплинула на регіональну торгівлю енергією, пошкодивши нафтогазову інфраструктуру та практично перекривши рух через Ормузьку протоку. Порт Фуджейра розташований одразу за Ормузькою протокою в Оманській затоці, що робить його стратегічно важливим вузлом для експорту нафти в обхід протоки.

Атака на нафтосховища в порту Фуджейра сталася після ударів американських військ по військових об’єктах на острові Харк в Ірані, через який іде 90% експорту іранської нафти.

Уночі 14 березня президент США Дональд Трамп написав, що американські військові здійснили одну з найпотужніших бомбардувальних операцій в історії Близького Сходу та знищили всі військові цілі на острові. За його словами, американці розбомбили військові цілі на острові в ніч на суботу, але нафтові обʼєкти поки що не зачепили. Але якщо Іран продовжить загрожувати судноплавству через Ормузьку протоку, знищать їх, пригрозив Трамп.

Тегеран попередив, що будь-які удари по нафтовій та енергетичній інфраструктурі можуть спровокувати атаки на енергетичні об’єкти, пов’язані зі США, у регіоні.