Микола Юнак звинуватив журналістів у незаконному проникненні та шпіонажі

Депутат Володимирської міської ради від партії «Слуга народу» Микола Юнак напав на знімальну групу «Сили правди» та відібрав телефон у кореспондентки Наталки Коваль. Медійники написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Як повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди», інцидент стався 28 травня на території фермерського господарства «Західний Буг» у Володимирі, власником якого є депутат. Журналісти готували матеріал про конфлікт між агропідприємством та власниками земельних паїв, які, за даними медіа, не отримали орендної плати. Того дня Миколи Юнака мав відбутися прийом громадян, однак за вказаною адресою депутата не було. Після цього знімальна група поїхала до підприємства «Західний Буг», щоб отримати його коментар.

За словами журналістів, охорона пропустила їх на територію підприємства, а представниця господарства погодилася дати коментар на камеру. Під час зйомки до журналістів вийшов Микола Юнак і почав звинувачувати їх у незаконному проникненні та шпіонажі.

Микола Юнак зателефонував в поліцію і викликав слідчо-оперативну групу. Поки правоохоронці відбирали пояснення у журналістів, депутат вихопив телефон кореспондентки Наталки Коваль, яким вона фіксувала подію, і розбив його, кинувши у приміщення. На прохання поліції повернути приватне майно власниці обранець не відреагував. Після цього журналістка написала заяву про перешкоджання професійній діяльності.

Наталка Коваль розповіла, що дістала телефон після того, як депутат почав ображати її колегу.

«Я дістала телефон, аби дати йому зрозуміти, що готова знімати його поведінку. Тоді він підбіг, вихопив у мене телефон і забіг із ним у приміщення», – розповіла журналістка.

Головна редакторка «Сили правди» Оксана Петрук заявила, що за вісім років роботи редакція вперше зіткнулася з таким випадком.

«Якщо людина, яка має представляти громаду, дозволяє собі силою забирати техніку в журналістів перед поліцейськими, це є небезпечним сигналом для всього суспільства. Особливо тривожним є те, що інцидент стався тоді, коли журналісти намагалися надати слово депутатові щодо суспільно важливої теми. Натомість у відповідь отримали образи, тиск і агресію», – наголосила вона.

Медіаюристка Оксана Максименюк вважає, що такі випадки свідчать про посилення тиску на журналістів.

«Таке грубе порушення прав медійників, яке повʼязане не тільки з перешкоджанням журналістській діяльності, а і з викраденням та знищенням їхнього майна, свідчить про те, що відсутність з боку держави реальних вироків щодо нападів на журналістів породжує нові, більш зухвалі дії з боку фігурантів розслідувань», – зазначила юристка.

Додамо, що Микола Юнак народився 3 квітня 1975 року у селі Локачі Волинської області. Здобув вищу освіту в Рівненському інституті слов’янознавства за спеціальністю «економіка та підприємництво».

Працює на керівних посадах у волинських фірмах із 1997 року. Спеціалізується на меблевому виробництві та фермерському господарстві. Є директором компанії «Західний Буг».

Також Микола Юник є співзасновник благодійного фонду «Кращий вибір», президентом спортивної громадської організації «Володимир-Волинська міська федерація футболу».

Був депутатом Володимир-Волинської міської ради двох скликань. Нині є депутатом Володимирської міської ради та входить до постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових і водних ресурсів та агропромислового комплексу.