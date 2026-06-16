Лариса Криворучко клопотала про домашній арешт Зінченка

У вівторок, 16 червня, у Шевченківському районному суді Львова Вʼячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід на 60 діб. Зінченка продовжила захищати Лариса Криворучко, якій 5 червня зупинили право на заняття адвокатською діяльністю.

На черговому засіданні у справі Вʼячеслава Зінченка до участі в процесі повернулася адвокатка Лариса Криворучко, право на заняття адвокатською діяльністю якої раніше було зупинене. 15 червня вона розповіла «Суспільному», що рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області про призупинення її адвокатської діяльності суд зупинив, тому вона надалі представлятиме інтереси Зінченка.

Криворучко була відсутня на засіданні 15 червня саме через призупинення права на заняття адвокатською діяльністю. У вівторок, 16 чеврня, вона повернулася до участі у слуханні разом із прокурорами Дмитром Петльованим та Оленою Данилів, а також представницею Софії Особи Наталією Романик, однак самої Особи на засіданні не було.

На початку слухання адвокатка подала заяву про відвід колегії суддів. Вона стверджувала, що суд допустив до участі у попередніх слуханнях адвокатів із зупиненими свідоцтвами, що, на її думку, є підставою для відводу.

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Після виходу з нарадчої кімнати суд відмовив у задоволенні заяви про відвід, поданої Ларисою Криворучко та її підзахисним. Також колегія суддів продовжила Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще на 60 діб – до 15 серпня.

Нагадаємо, під час засідання 15 червня Вʼячеслав Зінченко просив перенести розгляд справи через відсутність своєї адвокатки. Тоді він заявив, що дізнався про поновлення її права на адвокатську діяльність і наполягав, щоб питання відводу суддів та продовження запобіжного заходу розглядалися вже за її участю.