Лариса Криворучко захищає інтереси В'ячеслава Зінченка у справі вбивства Ірини Фаріон

Київській адвокатці 42-річній Ларисі Криворучко, яка захищає інтереси обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка, зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики. Відповідне рішення 5 червня ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів (КДКА) Вінницької області.

За інформацією львівського журналіста Миколи Савельєва, до Лариси Криворучко застосували дисциплінарне покарання за грубі порушення правил адвокатської етики, здійсненні в Ужгородському міському суді ще у 2025 році. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили у КДКА Вінницької області.

«Рішення ухвалене 5 червня. Ларисі Криворучко зупинено право на зайняття адвокатською діяльністю терміном на рік. Учора ввечері це рішення було направлено Ларисі Сергіївні», – розповіли в КДКА.

Саме рішення КДКА наразі не оприлюднене. Воно ще може бути оскаржене до ВКДКА або до суду протягом 30 днів.

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ZAXID.NET cпробував отримати телефонний коментар у Лариси Криворучко, однак на дзвінок вона не відповіла.

Вже після публікації Лариса Криворучко оприлюднила допис у фейсбуці, в якому заявила, що проти неї здійснюється «цілеспрямована кампанія тиску», а всі «незаконні рішення» вона планує оскаржувати.

«Особливо показово, що це відбувається на тлі захисту В’ячеслава Зінченка. Складається враження, що окремих осіб більше цікавить усунення адвоката, ніж встановлення істини у справі. Чи боюся я? - Ні, не боюся», – написала вона.

Зазначимо, Лариса Криворучко представляє інтереси обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка з квітня 2026 року, після того, як на етапі судових дебатів він відмовився від своїх попередніх адвокатів Ігоря Сулими та Володимира Вороняка.

Через відсутність Лариси Криворучко суд кілька разів переносив засідання у справі вбивства Ірини Фаріон, а прокурор закликав суд звернутися у відповідні органи про притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

У травні 2025 року її вже позбавляли права займатися адвокатською діяльністю через використання в суді завідомо підробленого документа в справі так званих «УДОшників Порошенка».