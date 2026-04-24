В’ячеслав Зінченко півтора року перебуває в СІЗО без права внесення застави

Обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко відмовився від адвокатів Ігоря Сулими та Володимира Вороняка. Відповідне клопотання до судді Петра Невойта надіслала мама підозрюваного Олена Зінченко в день судових дебатів у Шевченківському районному суді 24 квітня. Тепер В’ячеслава Зінченка захищатиме адвокатка Лариса Криворучко. Про це з зали суду передає кореспондентка ZAXID.NET.

Цього тижня у справі про вбивство Ірини Фаріон почались судові дебати – фактично останній етап розгляду справи в суді перед вироком. Під час засідань упродовж тижня обвинувачений наполягав на відкладанні дебатів, оскільки він до них не готовий, а також клопотав суд на додаткових допитах низки експертів. Після того як суддя відхилив його клопотання, В’ячеслав Зінченко заявляв, що голодує, намагався вчинити самогубство в залі суду та непритомнів. Зрештою судові дебати таки почались, а прокурор Дмитро Петльований зачитав всі матеріали обвинувачення.

Після того, як в процесі судових дебатів промови виголосили адвокатка Наталя Романик та Софія Особа, суд надав право виголосити промову Зінченку. Однак обвинувачений сказав, що хоче, аби спершу виступили його адвокати.

Коли суд перейшов до сторони захисту, адвокат Ігор Сулима заявив, що Олена Зінченко подала клопотання про заміну захисників. Як повідомив суддя Петро Невойт, через канцелярію мама обвинуваченого справді подала клопотання про відмову від послуг Ігоря Сулими та Володимира Вороняка. Суд перепитав чи Зінченко з цим погоджується, адже він повнолітній, і може не погоддуватися з клопотанням матері. Сам В’ячеслав Зінченко заявив, що не знав про клопотання мами, тому попросив суд поговорити з адвокатами та з Оленою Зінченко. Суд оголосив перерву, всі вийшли із судової зали.

Після перерви, Зінченко заявив, що хоче відмовитись від послуг Ігоря Сулими та Володимира Вороняка: «Прошу залучити нового адвоката, оскільки мені через матір було запропоновано змінити правову позицію».

Тепер його захищатиме Лариса Криворучко, яка працює у справі охоронців п'ятого президента України Петра Порошенка, а у 2025 році була позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю. Наступне засідання у справі Зінченка відбудеться 1 травня.