Після того, як В’ячеслав Зінченко втретє відмовився давати свідчення, суд ухвалив рішення перейти до судових дебатів

У середу, 22 квітня, у Шевченківському районному суді під час розгляду справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко намагався вчинити самогубство. Про це повідомило «Суспільне».

Після того, як обвинувачений відмовився втретє давати свідчення, суд ухвалив рішення перейти до стадії судових дебатів, процесу, коли прокурор, захисник, потерпілий і сам обвинувачений виголошують свої промови. Мета дебатів – проаналізувати досліджені докази та переконати суд у своїй правоті. Перед їх початком Зінченко заявив, що не готовий брати участь у подальшому розгляді через стан здоров’я.

Зокрема, обвинувачений повідомляв про голодування, через порушенням конституційних прав під час судового розгляду. Попри це, дебати розпочалися. Прокурорка Олена Данилів розпочала виступ із посилання на норми Конституції України, зокрема ч.2 ст. 27, яка гарантує право на життя та покладає на державу обов’язок його захищати.

Під час її виступу в залі суду емоційно відреагувала мати обвинуваченого, закликаючи припинити засідання та звернути увагу на заявлене голодування сина. Головуючий суддя Петро Невойт попередив її про неприпустимість втручання у процес та зазначив, що рішення про голодування Зінченко ухвалив самостійно. У цей момент В’ячеслав Зінченко намагався вчинити самогубство. Він узяв светр і намагався перекинути його через решітку камери. Судова охорона вчасно втрутилася і не допустила цього. Після інциденту разом із обвинуваченим у камері постійно перебуває конвой судової охорони.

«Я протестував так, як вважав за потрібне. Я хочу, щоб мене судили відповідно до закону і щоб дебати були відкладені з поважних причин. Через голодування я не готовий брати в них участь», – заявив Зінченко.

В'ячеслав Зінченко повідомив, що не мав наміру вчинити самогубство та назвав це формою протесту. За його словами, у СІЗО йому надходили погрози, а також він підозрює, що за ним ведеться прослуховування, у зв’язку з чим планує подати відповідне клопотання до суду. Зокрема, він неодноразово наголошував на тому, що вже шостий день нібито без води та їжі, через що погано себе почуває.

Зінченко зазначив, що, вдаючись до таких дій, заздалегідь передбачав реакцію працівників судової охорони й очікував, що його зупинять. За його словами, таким чином він прагнув домогтися оголошення перерви та подальшого перенесення судового засідання.

Під час того як почалися судові дебати, прокурорка Олена Данилів розпочала зачитувати обвинувачення. Вона повідомила, що Зінченко обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні та перенесенні вогнепальної зброї без відповідного дозволу, яку він, за версією слідства, використав у Львові 19 липня 2024 року.

Далі прокурорка зазначила, що обвинувачений, усвідомлюючи громадську діяльність Ірини Фаріон, заздалегідь готувався до злочину: збирав інформацію про неї, її місце проживання, маршрути пересування та камери відеоспостереження, а також придбав засоби маскування. За даними обвинувачення, того дня він прибув до будинку, де проживала потерпіла, стежив за під’їздом, а згодом здійснив прицільний постріл, унаслідок якого жінка померла в лікарні цього ж дня.

Дії Зінченка кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство у зв'язку з виконанням потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості. Також прокурорка додала, що зібрані докази свідчать про його обізнаність у зброї, боєприпасах і кібербезпеці. Під час подальшого зачитування матеріалів справи В’ячеслав Зінченко знепритомнів, після чого присутніх попросили вийти із зали суду та викликали медиків. У суді оголосили перерву.

Після надання допомоги Зінченка вивели із судової зали. Наступне судове засідання має відбутися у четвер, 23 квітня.