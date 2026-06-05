Президент Румунії Нікушор Дан (праворуч) та прем'єр-міністр Еуджен Томак

У четвер, 4 червня, президент Румунії Нікушор Дан представив нового прем’єр-міністра країни. Ним став 44-річний уродженець Одеської області Євген Томак (Еуджен Томак). Про це повідомило «РБК-Україна» з посиланням на пресслужбу румунського президента.

Нікушор Дан пояснив, що через відсутність порозуміння між парламентськими партіями країні потрібен прем’єр, який не буде пов’язаний із жодною політичною силою та зможе вести з ними окремі переговори, щоб «повести країну в тому напрямку, якого прагнуть румуни».

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«Це акт відповідальності з мого боку, і я очікую такої ж відповідальності від політичних партій, а Євген Томак має незалежність, досвід і цінності, які визначать його на посаді прем’єра», – сказав Дан.

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Томак повідомив, що має намір сформувати технократичний уряд, а політичний.

«Я представлю румунському парламенту команду спеціалістів, технічний уряд, а не політичний. Ми збережемо курс співпраці з США, ЄС та НАТО», – пояснив прем’єр.

Для формування Кабінету міністрів та отримання вотуму довіри парламенту новий прем’єр має десять днів.

Нагадаємо, 5 травня парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду, який очолював 57-річний проєвропейський прем’єр-міністр Іліє Боложан, і відправив його у відставку. А вже 18 травня президент Нікушор Дан розпочав консультації щодо обрання нового прем’єра.

Хто такий Євген Томак

До призначення Томак був депутатом Європейського парламенту та радником президента Нікушора Дана. Він очолює Партію нового руху та відомий своїми проєвропейськими поглядами, писав телеграм-канал «PolitКраїна».

Євген Томак народився 27 червня 1981 року в селі Озерне на півдні Одещини. У 17 років переїхав до Румунії за освітньою програмою для етнічних румунів. У Румунії він здобув освіту історика та працював журналістом, а згодом став будувати політичну кар’єру.

У 26-річному віці Томак влаштувався на роботу в Адміністрацію президента Румунії як експерт, відповідальний за зв’язки з румунською діаспорою. Згодом працював у Міністерстві закордонних справ, а у 2012 році був обраний депутатом парламенту Румунії. У 2013 році очолив Партію народного руху.

У 2019 році Томак уперше став депутатом Європарламенту, а у 2024 році був переобраний від альянсу United Right Alliance.

Томак активно виступає за фінансову, культурну та освітню підтримки румунів в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він зайняв жорстку проукраїнську позицію, яку відстоює у Європарламенті.