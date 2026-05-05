Уряду Іліє Боложана оголосили вотум недовіри та відправили у відставку

Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду, який очолював 57-річний проєвропейський прем’єр-міністр Іліє Боложан, і відправив його у відставку. Про це у вівторок, 5 травня, повідомив румунський новинний портал Digi24.

Вотум недовіри уряду Румунії ініціювали соціал-демократи та ультраправі партії. Відставку уряду під керівництвом прем’єра Іліє Боложана підтримали 281 депутат, четверо проголосували «проти», ще три бюлетені анулювали. Для відставки Кабміну було достатньо 233 голосів, тож цей вотум недовіри став таким, що отримав одну з найбільших кількостей голосів в історії румунського парламенту.

Після відставки уряду Боложана президент Румунії Нікушор Дан висловив упевненість, що наступний Кабмін також матиме проєвропейський курс. Він також відкинув можливість дострокових парламентських виборів і запевнив, що вже розпочав консультації з партіями щодо формування нового уряду.

«У нас буде новий уряд у розумні терміни. Тож я виключаю сценарій дострокових виборів. І наголошую: після завершення цих процедур у нас буде прозахідний уряд. Ми спокійно це переживемо», – заявив Нікушор Дан.

Іліє Боложан обійняв посаду премʼєр-міністра Румунії 23 червя 2025 року, замінивши Марчела Чолаку.

Політична криза у Румунії

У лютому 2026 року в коаліційному уряді Румунії спалахнули суперечки через реформу, яка передбачає скорочення витрат на 10% як у центральних, так і в місцевих органах влади. Проти ініціативи виступили міністри сільського господарства, охорони здоров’я та енергетики від Соціал-демократичної партії. Під час дискусій також порушувалося питання можливого виходу соціал-демократів із коаліції. Також партія звинувачувала прем'єра Іліє Боложана, який представляє Національну ліберальну партію, у політичній нестабільності.

20 квітня соціал-демократи ухвалили рішення відкликати підтримку Іліє Боложана. Лідер політсили Сорін Гріндяну заявив, що прем’єр-міністр має подати у відставку. Натомість Боложан звинуватив партнерів у порушенні коаліційних домовленостей і відмовився йти з посади.

23 квітня сім міністрів від Соціал-демократичної партії подали у відставку, а саме: