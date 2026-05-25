ВАКС обрав запобіжний захід судді Верховного Суду Жанні Єленіній

У понеділок, 25 травня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Великої палати Верховного Суду Жанні Єлєніній у вигляді застави в сумі 3 млн грн. Суддя фігурує у справі про корупцію у Верховному суді за рішення на користь власника групи «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго. Про це повідомляють платформа «ВАКС вирішив» та Центр протидії корупції.

«Під час розгляду ми дізналися, що Єленіна підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 50 тис. доларів. Під час обшуку в судді було вилучено 50 тис. доларів, які їй передав ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Захисник під час виступу зазначив, що Князєв надав покази проти неї, тому що хоче укласти угоду та зменшити строк відбуття покарання», – ідеться в повідомленні ЦПК.

Прокуратура просила призначити заставу в розмірі 11 млн грн, аргументуючи це ризиками переховування підозрюваної, можливого впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню. Утім, суд визначив заставу у 3 млн грн та поклав на суддю низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, 21 травня ВАКС обрав запобіжні заходи для двох суддів Верховного Суду у справі про хабар у розмірі 2,7 млн доларів за рішення на користь власника групи «Фінанси та кредит». Ідеться про Ірину Григор’єву та Ігоря Желєзного. ВАКС застосував до Григорʼєвої заставу у розмірі 2,5 млн грн, до Желєзного – 2 млн грн. Ще одному фігуранту справи – судді у відставці Олександру Прокопенку запобіжний захід наразі не обрали, суд оголосив перерву.

За версією слідства, суддя Великої палати ВС Жанна Єленіна, судді Верховного суду Ірина Григорʼєва, Ігор Желєзний, а також суддя у відставці Олександр Прокопенко одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго.

Слідство встановило, що навесні 2023 року Жеваго передав через адвоката суддям Верховного Суду хабар у розмірі 2,7 млн доларів. За ці кошти судді мали ухвалити рішення в інтересах Жеваго. Ідеться про права власності на понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo.

У травні 2023 року у цій справі підозру отримав тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.