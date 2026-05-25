«Укрнафта» підняла ціни на бензин

Державна мережа «Укрнафта» 25 травня, порівняно з 22 травня, підвищила вартість бензину на 1–3 грн за літр, натомість знизила ціну на автогаз – на 1 грн/л. Водночас мережа UPG зменшила ціни на дизельне пальне та автогаз на 1 грн за літр. Про це пише NV з посиланням на дані на сайтах АЗС і в мобільних застосунках компаній.

Водночас у мережах Socar, OKKO та WOG станом на 25 травня ціни на пальне залишилися без змін. Загалом у цих п’яти мережах вартість бензину А-95 преміум коливається в межах 76,9–83,9 грн/л, бензину А-95 — 74,9–79,9 грн/л, дизельного пального преміум – 87,9–92,9 грн/л, звичайного дизпального – 85,49–89,9 грн/л, а автогазу – 45,9–48,9 грн/л.

Ціни на бензин на українських АЗС / Інфографіка NV

До слова, програма паливного кешбеку обходиться держбюджету орієнтовно у 20 млн грн щодня. Через це її дію вирішили продовжити лише до кінця травня. Також, як писав ZAXID.NET, з 1 травня в Україні набули чинності нові правила програми паливного кешбеку – тепер максимальна сума компенсації – 500 грн на місяць замість 1000 грн, як було раніше.

Інші умови програми залишилися без змін – водії можуть отримувати кешбек у розмірі 15% за дизельне пальне, 10% – за бензин та 5% – за автогаз.

Чому бензин знову подорожчав?

В Україні не фіксують дефіциту пального на ринку. Тобто обсяги закупівель залишаються плановими, нема і проблем з логістикою. Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі LB.ua. Експерт також зазначив, що наразі ціни на бензин стабілізувалися і надалі збільшуватися не мали б.

«Останнє подорожчання – це вплив США, оскільки вони є одним із найбільших споживачів бензину. Там ціни продовжують зростати. Вже доросли до 4,5 долара за галон, а починалося все з 2,8 долара. Американці починають підтягувати ресурси з Європи, це впливає і на наш цінник», – пояснив Сергій Куюн.

Український ринок пального і дійсно є критично залежним від імпорту. Основні обсяги бензину та дизеля надходять із країн Євросоюзу, хоча частину пального постачають і з інших регіонів світу. Через це ціни на АЗС в Україні напряму реагують не лише на ситуацію на нафтовому ринку, а й на валютні коливання. Останніми днями долар і євро знову почали зростати. Курс американської валюти вже перевищив 44 грн, тоді як євро наближається до позначки 52 грн.

Ще одним чинником можливого зростання цін може стати обов’язкове додавання біоетанолу до бензину. Запровадження цієї норми кілька разів переносили, та очікується, що вона все ж набуде чинності з 1 липня. Йдеться про вимогу продавати бензин із вмістом біоетанолу на рівні 7–10%. Новий формат пального може коштувати дорожче – орієнтовно на 2–4 грн за літр.