Верховна Рада на засіданні 18 червня ухвалила проєкт закону №13134, згідно з яким продавців тимчасово звільнили від відповідальності за відсутність 5% біоетанолу у бензинах. Про це повідомивнародний депутат, перший заступник керівника комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Відповідно до правки, штрафи за невиконання додавання не менше ніж 5% біоетанолу у бензини наберуть чинності 1 січня 2026 року.

«Сьогодні Рада відклала до 01 січня 2026 року набуття чинності положення про наявність не менше 5% біоетанолу у паливі», – написав Железняк.

Відповідні зміни до Податкового кодексу депутати дописали правкою в проєкт закону щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів (№13134), який був прийнятий в цілому.

Попит на сімейне житло зростає – покупці шукають не стільки площу, скільки умови для стабільного побуту. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ наразі втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Нагадаємо, 1 травня в Україні набули чинності норми закону про обов’язкове використання рідкого біопалива у транспортному секторі. Згідно з ними, всі автомобільні бензини, за винятком пального з октановим числом 98 і вище, повинні містити не менше ніж 5% біоетанолу (в об’ємному співвідношенні).

Покарання за порушення норми – штраф в розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів. Наразі це 21 196 грн за кожні 1000 літрів.

Біоетанол – це спирт, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопаливо або паливну домішку. Його виробляють з рослинної сировини, такої як кукурудза, пшениця, цукровий буряк або тростина.