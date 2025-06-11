Компанії «ЮА-Біогаз В.Мости» та «ЮА-Біогаз Белз», які належать львівському підприємцеві Павлу Фіщуку, планують побудувати два заводи з виробництва біогазу у Шептицькому районі. Перше підприємство буде розташоване у Великих Мостах, друге – неподалік Белза.

Як повідомила пресова служба Великомостівської громади, у середу, 11 червня, міський голова Ярослав Ройко підписав договір оренди земельної ділянки з компанією «ЮА-Біогаз В.Мости», яка хоче побудувати завод із переробки органічних відходів із видобуванням біогазу. Зазначається, що невдовзі буде розпочато «будівництво сучасного підприємства, яке створить нові робочі місця для мешканців».

«Завод спеціалізуватиметься на переробці органічних відходів на біогаз, що позитивно вплине на екологічну ситуацію в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними земельного кадастру, компанія орендує у Великомостівської міської ради земельну ділянку площею 3,94 га на вул. Львівській. «ЮА-Біогаз В.Мости» виграла аукціон із права оренди, який проводили наприкінці травня 2025 року, та заплатила за неї 413,5 тис. грн.

Другий біогазовий завод буде розташований у селі Муроване між Белзом та Шептицьким. Там компанія «ЮА-Біогаз Белз» отримала від Белзької міської ради земельну ділянку площею 2 га в оренду на 49 років для «будівництва та експлуатації енергогенеруючих підприємств».

Компанії «ЮА-Біогаз В.Мости» та «ЮА-Біогаз Белз», згідно з даними платформи YouConrol, мають однакових засновників. Це житель Черкащини Денис Лаврик (5%) та ТзОВ «Рентекс 10-Б» (95%). Бенефіціарним власником обох підприємств вказаний житель села Пасіки-Зубрицькі на Львівщині Павло Фіщук.

«ЮА-Біогаз В.Мости» та «ЮА-Біогаз Белз» були зареєстровані кілька місяців тому – у березні та лютому цьогоріч відповідно. Статутний капітал кожної окремо становить 10 тис. грн.

Павло Фіщук має бізнес у галузях житлового будівництва на Львівщині, зокрема побудував кілька ЖК у Винниках, його компанії займаються електромонтажними та іншими роботами, наданням в оренду легкового транспорту.

У жовтні 2016 року працівники СБУ та військової прокуратури затримали чотирьох депутатів Винниківської міськради під час отримання хабаря від Павла Фіщука. Депутати вимагали від підприємця однокімнатну квартиру та 10 тис. доларів за пролонгацію терміну оренди землі для будівництва багатоквартирного будинку. У січні 2022 року суд звільнив депутатів від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності.

Оновлення. Після публікації новини Павло Фішук повідомив редакції, що окрім будівельної діяльності його компанії також займаються fpv дронами, а також оброблять сільгоспугіддя, зокрема на деокупованих територіях.